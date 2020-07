Brignole, sessantenne aggredita e rapinata alla fermata del bus

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno denunciato una genovese classe 1995 per i reati di tentata rapina e lesioni personali.

La giovane, senza fissa dimora, nel pomeriggio di giovedì 2 luglio 2020 ha avvicinato una 60enne nei pressi della fermata degli autobus in piazza Verdi davanti alla stazione Brignole, chiedendole una sigaretta. Al diniego, si è avventata sulla vittima, tirandola per i capelli e facendola cadere a terra, per poi strapparle gli occhiali e darsi a precipitosa fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fuga interrotta da alcun passanti, accorsi in aiuto della donna, che, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, ne è stata dimessa con due giorni di prognosi. La refurtiva è stata recuperata e restituita.