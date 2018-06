Lavori in corso: un solo binario tra Brignole e Quarto fino a settembre

Lavori in corso e modifiche alla circolazione ferroviaria da domenica 1 luglio a domenica 2 settembre nella galleria San Martino, tra Genova Brignole e Genova Quarto.

Circolazione su un solo binario

Per consentire lo svolgimento dei lavori, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, sarà sospesa la circolazione sul binario in direzione Genova. I treni potranno quindi percorrere solo l’altro binario per entrambi i sensi di marcia. Ciò comporterà modifiche agli orari che sono già state inserite e consultabili nell’orario ufficiale e su tutti i canali di vendita dei biglietti.

Interventi indispensabili

Gli interventi, indispensabili per continuare a garantire gli standard di qualità e sicurezza della linea, sono necessari per eliminare le significative infiltrazioni d’acqua che hanno determinato, nel tempo, alterazioni delle caratteristiche geomeccaniche della struttura ferroviaria. Sarà rimosso completamente l’armamento (rotaie, traverse, pietrisco), scavato e livellata la piattaforma, realizzata una nuova soletta per circa 900 metri con annesso canale di smaltimento delle acque, quindi posato e ripristinato l’armamento. L'investimento complessivo ammonta a 9 milioni di euro.

Per maggiori informazioni

Maggiori informazioni sono disponibili nelle biglietterie e negli uffici di assistenza alla clientela, ma anche contattando l’ufficio Customer Relationship Management dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00, al numero verde 800.09.87.81 oppure allo 010.274.44.58. Maggiori informazioni anche con lo Smart Caring dell'App Trenitalia scaricabile gratuitamente dal proprio Store, che consente di essere informati in modo personalizzato, direttamente sul proprio device, sui treni selezionati.