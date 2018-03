Spaccio di eroina tra Brignole e Principe, un arresto e una denuncia

Uno sfruttava la stazione di Brignole per portare avanti i suoi traffici dopo essere stato “esiliato” dal Tigulio, l’altro si era ricavato una “tasca segreta” per la droga dietro l’etichetta della giacca, e si era appostato nella stazione di Principe per venderla.

Entrambi i pusher - un 23enne di origini marocchine e un 25enne di origini magrebine - sono stati notati e fermati dagli agenti della Polfer, che in questi giorni hanno intensificato i controlli in vista delle vacanze pasquali. Nel primo caso, i poliziotti hanno chiesto i documenti al giovane pusher scoprendo che era stato arrestato pochi giorni fa dal Commissariato di Chiavari per spaccio di eroina. Impossibilitato a restare nel Tigullio per l’emissione di un provvedimento di divieto di dimora, il giovane si era quindi spostato a Genova per continuare a spacciare: nelle sue tasche i poliziotti hanno trovato 112 grammi di eroina.

Minore il quantitativo che il secondo pusher aveva invece nascosto nella giacca: individuato nella stazione di Principe, addosso aveva 3 ovuli contenenti ciascuno 10 grammi di eroina, che è stata sequestrata. Per il 25enne è scattata la denuncia, mentre il “collega” di Chiavari è stato arrestato e trasferito a Marassi.