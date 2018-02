Brignole: arrivano le corriere e i parcheggi spariscono

Da oggi si sposta il capolinea genovese delle linee F (Valle Scrivia) e C (Valle Stura) di Atp. Anche a seguito dei lavori attualmente in corso per lo scolmatore del Bisagno, da oggi i capolinea genovesi dei gruppo extraurbani F e C sono spostati da viale Emanuele Filiberto Duca D'Aosta a viale Enrico Caviglia, che si trova a qualche decina di metri.

I controllori Atp verificheranno che la novità non crei problemi all'utenza, mentre da giorni i passeggeri delle linee interessate sono informati della novità.

Lo spostamento del capolinea delle corriere comporta la perdita di centinaia di posti moto e di qualche parcheggio per le auto, questi ultimi riservati ai residenti della zona. Una volta terminati i lavori per lo scolmatore, non è ancora chiaro se i parcheggi verranno ripristinati. Ma il problema si porrà fra diversi mesi.