Lega, Rixi: «Nostri militanti aggrediti da balordi dei centri sociali»

Un gazebo della Lega sarebbe stato attaccato da alcuni giovani questa mattina in via Canevari nei pressi della stazione Brignole.

«Solidarietà ai nostri militanti che oggi sono stati aggrediti da un gruppo di balordi dei centri sociali in val Bisagno. Noi siamo per la libertà delle idee e per la democrazia: certi ignoranti "figli di papà" non conoscono che l'arma della violenza». Così l'assessore regionale Edoardo Rixi su Facebook.

Della vicenda è stata informata la Digos, che ha avviato accertamenti. Tre giovani simpatizzanti del 'Carroccio' stavano facendo volantinaggio quando sono stati insultati da altri ragazzi, che hanno anche strappato una bandiera della Lega per poi darsi alla fuga.