Inseguimento in stazione: pusher si getta dal ponte e si rompe una caviglia

Un inseguimento spericolato nella stazione di Brignole, concluso con un estremo tentativo di fuga in cui uno spacciatore si è letteralmente buttato dal ponte ferroviario sulla strada sottostante rompendosi una caviglia e un polso.

È successo mercoledì pomeriggio intorno alle 14 sotto gli sguardi atterriti dei pendolari che si trovavano sul binario e dei passanti che hanno visto l’uomo “volare” per diversi metri e atterrare in via De Amicis.

A scatenare la fuga è stata la presenza di alcuni agenti della Polizia Ferroviaria in stazione, impegnati in un servizio contro lo spaccio di droga con i cani, che si sono subito diretti verso l’uomo, appena sceso dal treno: messo alle strette dagli agenti, il pusher si è diretto verso la ringhiera del ponte ferroviario, l’ha scavalcata e si è lasciato cadere di sotto, atterrando poco distante dal sottopasso che conduce in via Canevari.

Nonostante le fratture, l’uomo ha provato ugualmente a fuggire dentro il tunnel, ma nel giro di pochi metri si è dovuto fermare ed è stato raggiunto dai poliziotti. Affidato alle cure della Croce Bianca genovese, è stato portato al Galliera e affidato ai sanitari sotto la vigilanza degli agenti, che addosso gli hanno trovato diverse dosi di cocaina.