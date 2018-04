Si avventura sui binari, scontrato dalla metropolitana

Vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti intorno alle 20 di domenica 29 aprile 2018 a Brignole per soccorrere un uomo, che si era avventurato lungo i binari.

Il guidatore del convoglio si è accorto che c'era qualcuno sui binari e ha rallentato. Questo non è bastato però per evitare l'impatto. A quel punto pompieri e 118 si sono avventurati sui binari per raggiungere l'uomo e soccorerlo. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso con diversi traumi.