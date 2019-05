Cantiere sul Bisagno, cambia ancora la viabilità a Brignole

Cambia nuovamente la viabilità in zona Brignole per l'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del torrente Bisagno. È stata ultimata la realizzazione del nuovo impalcato in Viale Brigata Bisagno lato levante, il traffico veicolare direzione monte viene quindi ripristinato sul tratto originario per proseguire con la fase di Cantiere D2.2. Tale fase prevede la demolizione e ricostruzione dell’impalcato nel tratto tra Via Santa Zita e Corso Buenos Aires al centro della carreggiata.

A partire da Giovedì 30 Maggio 2019, quindi, i mezzi provenienti dalla Foce e diretti verso Brignole, dopo l’incrocio con via Pisacane, proseguiranno il loro transito sulla nuova soletta appena ultimata sul lato levante di Via Brigata Bisagno.

Verrà inoltre ripristinata la possibilità di svoltare in via Santa Zita da viale Brigata Bisagno e di immettersi in viale Brigata Bisagno da via Savona che invertirà l’attuale senso di marcia. I lavori di modifica alla viabilità direzione nord inizieranno alle ore 20 di Mercoledì 29 maggio e dureranno fino alle ore 6 di Giovedì 30 Maggio.

Saranno sempre garantite 3 corsie per il traffico veicolare in transito su Viale Brigata Bisagno proveniente da mare direzione Brignole, mentre quello proveniente da Brignole in direzione mare avrà garantite 4 corsie di marcia. In tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 Km/h.