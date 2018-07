Cantiere sul Bisagno, nuova viabilità a Brignole

I lavori sul Bisagno si spostano a Brignole per consentire la realizzazione del secondo lotto, terzo stralcio della messa in sicurezza del torrente. Occhi puntati su piazza delle Americhe dove la circolazione cambierà per un periodo previsto di 35 giorni per consentire alla società che ha vinto la gara, di completare le opere per spostare le sotto utenze in un tunnel largo 3 metri per 2.

Da oggi, giovedì 26 luglio, l’area di cantiere di via Tolemaide sarà ampliata con il restringimento di due carreggiate a partire dall’incrocio con via Archimede. Il traffico proveniente da via Tolemaide giunto in piazza delle Americhe potrà comunque svoltare sotto il tunnel di via Canevari. In via Tolemaide sparirà la corsia del bus e all’incrocio di corso Torino- tunnel ferrovia per corso Sardegna e Brignole, la careggiata sarà ristretta da sei a quattro corsie. «La riduzione di corsie in questo tratto durerà più a lungo - spiega il vice sindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari - ma dai primi di settembre verrà ulteriormente modificata la viabilità».

Da domani, venerdì 27 luglio, ci saranno anche modifiche in corrispondenza dell’area di cantiere in viale Thaon De Revel che sarà ampliata per proseguire la realizzazione dei cunicoli tecnologici verso monte. Le auto provenienti da viale Duca D’Aosta in corrispondenza dell’incrocio con via Tommaso Ivrea non potrà più immettersi su viale Thaon De Revel ma potrà comunque invertire il senso di marcia. Verrà comunque garantito l’attraversamento pedonale (via Tommaso Ivrea- viale Thaon De Revel) con passerelle mobili che saranno poste sull’area di cantiere. La fermata dell’autobus non subirà variazioni. Verrà garantito il percorso veicolare da viale Duca D’Aosta direzione monte verso il tunnel di via Canevari.