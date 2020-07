Brignole: spacciatore ferisce un carabiniere, arrestato

Nel corso della mattina di mercoledì 8 luglio 2020 un giovane è stato fermato in piazza Verdi dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino poiché notato più volte andare avanti e indietro per la piazza.

L'uomo ha opposto attiva resistenza ai militari, con i quali ha avviato una colluttazione, durante la quale un carabiniere ha riportato lievi escoriazioni. Bloccato e identificato in un senegalese di 31 anni, anche a seguito dei suoi pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di circa 6 grammi di eroina già suddivisa in 12 dosi e oltre 70 dosi di crack del peso complessivo di 35 grammi, nonché della somma di oltre 200 euro.

Il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e processato con rito direttissimo questa mattina. Droghe e denaro sono stati sequestrati.