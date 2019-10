Nel sottopassaggio di Brignole con 40 dosi di eroina, arrestato 17enne

Nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019 un giovane si è appostato all'interno del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Brignole. Il ragazzo, notato dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino, appena fermato, si è scagliato con calci e spintoni contro i militari, che, nonostante l'attiva resistenza, l'hanno bloccato.

Identificato, il 17enne di origini senegalesi, gravato da pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, perquisito è stato trovato in possesso di 40 dosi di eroina per un peso complessivo di 35 grammi circa e 70 euro, il tutto sequestrato.

Per questo il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del rito direttissimo di questa mattina è stato ristretto presso un centro di prima accoglienza cittadino.