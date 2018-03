Ricercato in Francia per sfruttamento della prostituzione, arrestato a Brignole

Hanno già iniziato a dare i loro frutti i controlli straordinari che la Polizia Ferroviaria ha deciso di effettuare con l’avvicinarsi delle feste di Pasqua, periodo in cui i treni e le stazioni sono particolarmente affollarti: nel corso delle attività degli ultimi giorni, la task force composta da agenti in divisa e in borghese ha individuato e arrestato anche un latitante ricercato a livello europeo.

Nello specifico, si tratta di un giovane di origini nigeriane domiciliato in provincia di Lucca, che ha attirato l’attenzione dei poliziotti aggirandosi con aria sospetta nella stazione di Brignole. Gli agenti lo hanno quindi avvicinato per chiedergli i documenti, e allargando i controlli all’area Schengen hanno individuato un provvedimento emesso pochi giorni fa dalla magistratura francese, un mandato di arresto europeo per i reati di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il giovane è stato subito arrestato e accompagnato nel carcere di Marassi, dove dopo la convalida dell’arresto resterà in attesa della presa in consegna da parte delle autorità francesi.