A Brignole arriva il magnate del pollo fritto

Sbarca a Genova il magnate del pollo fritto. Una delle più famose catene americane del fast food aprirà in piazza Verdi. Sotto il binario uno si accenderà l'insegna del "Colonello Harland Sanders": i marchi McDonald e Burgy avranno un concorrente in più.

Sono attualmente in corso i lavori, negli ampi locali ricavati nel ponte della Ferrovia e secondo indiscrezioni mancherebbe poco all'apertura. Genova Today ha provato a contattare la KFC Italia senza ottenere risposta ma le autorità confermano.

Un ristorante KFC, è già avviato a Genova e ha sede nel centro divertimenti della Fiumara. L'apertura renderà di sicuro felici gli appassionati del brand, già abituati alle sorprese del Colonello. Proprio a Sampierdarena, due anni fa, la società aveva chiuso il locale per questioni legate all'affitto per poi ritornare in grande stile.