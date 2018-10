Cantiere Bisagno: nuovo cambio della viabilità

Da questa mattina, mercoledì 24 ottobre 2018, è cambiata ancora la viabilità in funzione dei lavori nel Bisagno. La modifica riguarda viale Brigate Bisagno. Per chi proviene da monte, dopo aver percorso viale Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, una volta superato l'incrocio con via Cadorna, bisogna proseguire dritto, costeggiando il palazzo dell'Inps.

Fino a ieri, i veicoli compivano una sorta di cambio di carreggiata, svoltando prima a sinistra e poi a destra in prossimità dell'intersezione con via Pisacane. Dalla centrale operativa della Polizia locale spiegano che quella indicata è l'unica novità per quanto riguarda la viabilità nella zona.

L'ultima modifica era avvenuta nei pressi della stazione Brignole alla fine di agosto.