“Spaccata” in un ristorante del centro: vetrina distrutta con un cartello stradale

Ha afferrato un cartello stradale e lo ha scaraventato contro la vetrina di una ristorante del centro città, ancora chiuso, per impossessarsi di alcuni generi alimentari, ma è stato scoperto da un dipendente che stava per entrare in servizio e ha subito chiamato la polizia.

È successo in via di Brera poco dopo le 6 di mercoledì mattina: in manette è finito un 51enne genovesi con numerosi precedenti, che prima di essere scoperto era riuscito ad arraffare confezioni di gelato per un valore di circa 200 euro.

Alla vista del dipendente, il ladro ha provato a fuggire dirigendosi verso la vicina via XX Settembre, ma l’uomo non lo ha perso di vista e, dopo avere chiamato la polizia, lo ha seguito a distanza consentendo agli agenti delle volanti intervenute sul posto di raggiungerlo in pochi istanti, ancora con la refurtiva addosso.

L’uomo è stato fermato e arrestato, ed è stato processato per direttissima in mattinata.