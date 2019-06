Blitz al circolo privato, diecimila euro di multa al presidente

Nel corso della serata di venerdì 14 giugno 2019 a Pra' i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del Nas e del Nil e al personale del Nucleo Unità cinofila di Villanova d'Albenga hanno effettuato un controllo a un circolo privato, sito in via Branega.

Al termine degli accertamenti il presidente del circolo, un genovese di 60 anni, è stato denunciato per irregolarità nei dispositivi antincendio e sanzionato per un importo complessivo di diecimila euro, per aver impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e per aver utilizzato un lavoratore 'in nero'.

Nel frangente un 47enne, gravato di pregiudizi di polizia, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza poiché ha offeso l'onore e il prestigio dei militari in presenza di altre persone. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri del Nas.