Bottigliette d'acqua per la pipì dei cani: anche a Genova scatta l'obbligo

Anche Genova si unisce all’elenco dei Comuni liguri che istituiscono l’obbligo per i padroni dei cani di portare con sé una bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni da strade e marciapiedi.

La delibera è stata approvata in consiglio comunale, dopo la disamina di numerosi emendamenti legati all’ordine del giorno dedicato: qualche settimana perché venga resa operativa, ma da oggi di fatto tutti i padroni di cani potrebbero incappare in una multa che va dai 50 ai 300 euro nel caso in cui venissero sorpresi a non pulire dove il quattro zampe ha sporcato.

Il documento è stato presentato in Sala Rossa dal consigliere Enrico Pignone (Lista Crivello) e approvato all’unanimità con l’unica eccezione del consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Campanella. Pur spesso impegnato in lotte animaliste e in difesa dei cani (lo scorso inverno ha effettuato un vero e proprio “blitz” al canile di Montecontessa per verificare le condizioni in cui gli animali vengono tenuti), Campanella ha espresso dubbi sul fatto che soprattutto per gli anziani, portare la bottiglietta con sé potrebbe diventare un peso.

La sperimentazione avrà una durata non definita finalizzata a capire come i genovesi reagiranno alla nuova norma. Da Tursi hanno comunque assicurato che sarà garantito uno periodo di “tolleranza” per consentire a tutti di adeguarsi, anche se Genova non è certo la prima città a istituire l’obbligo e a farlo rispettare.