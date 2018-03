Incendio nell'abbazia del Boschetto: famiglie in fuga nella notte

Serata di paura per i residenti e gli operatori del centro di accoglienza per famiglie bisognose dell’abbazia di San Nicolò del Boschetto, nel ponente genovese, dove è divampato un incendio che ha costretto all’evacuazione della struttura.

Il rogo, divampato dopo cena, sarebbe partito da due stanze della struttura, e da lì si sarebbe rapidamente esteso: le fiamme sono state domate in fretta dai Vigili del fuoco e non risultano feriti, ma parte del centro è stato dichiarato inagibile per danni strutturali, e 20 persone sono state trasferite in un’altra ala.

Sul posto sono intervenuti anche 118, automedica, polizia e Municipale. Tutte le persone hanno potuto fare ritorno nella struttura dopo l’intervento dei Vigili del fuoco. Restano da chiarire le cause dell’incendio.