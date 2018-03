Tenta di rubare in una casa di Borzonasca, denunciato

Nei giorni scorsi avrebbe tentato un furto presso l'abitazione di una 63enne di Borzonasca. Per questo, in base agli elementi raccolti, i carabinieri hanno denunciato per tentato furto in abitazione un 38enne di Santa Margherita Ligure, gravato di pregiudizi di polizia.

Il ladro non è riuscito a portare a termine il furto perché è stato notato da un vicino di casa della donna.