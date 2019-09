Borzonasca, in fiamme deposito di legna: oltre 20mila litri d'acqua per spegnerla

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari, intervenuti intorno alle 4.30 in località Tiglieto, a Borzonasca, per l’incendio di una grossa catasta di legna che li ha tenuti impegnati per diverse ore.

A prendere fuoco, una catasta lunga circa 50 metri: per spegnere il rogo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare due autobotti e oltre 20mila litri di acqua, e sono stati costretti a rimuovere il materiale per ore per assicurarsi che le fiamme fossero definitivamente domate.

Poco dopo le 8 è arrivato il via libera, e le squadre hanno potuto fare ritorno in sede. Da chiarire le cause dell'incendio.