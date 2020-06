Due investimenti in meno di 24 ore: gravi un 17enne e un'anziana

Due persone sono state investite in città a distanza di poche ore. Un 17enne e un'anziana sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale.

Il primo incidente è accaduto stanotte in via Soliman, quando un ragazzo che stava portando fuori il cane è stato investito da un motociclista. È successo intorno all’1.20.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso, quello di massima urgenza, al Galliera. Si trova ora in condizioni stabili.

Ferito anche il conducente della moto, che ha 37 anni: è ricoverato al Villa Scassi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, lo scooterista stava procedendo verso il centro.

L’altro incidente è accaduto a fine mattinata in via Borzoli. In questo caso è stata investita una donna, soccorsa poi dal personale del 118 e accompagnata in codice rosso e in coma farmacologico all’ospedale San Martino.