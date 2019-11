Lavori alla rete, niente acqua in alcune vie di Sestri Ponente

A causa di lavori di rinnovamento della rete di distribuzione, martedì 26 novembre dalle ore 9 alle 17 Iren Acqua sospende l'erogazione idrica alle utenze allacciate in via Borzoli (dal civico 7 al 40), via Domenico da Bissone e via Priano (fino al civico 18).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.