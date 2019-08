Lavori in corso, niente acqua a Borzoli

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione giovedì 8 agosto 2019, dalle ore 8 alle ore 17 sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune vie di Borzoli.

Interruzione idrica Borzoli 8 agosto

Niente acqua, quindi, giovedì 8 agosto 2019 dalle 8 alle 17 nelle seguenti vie:

via Borzoli (dal civico 7 a 40)

via Domenico da Bissone

via Priano (fino al civico 18)

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo.