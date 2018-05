Furgone dato alle fiamme, paura nella notte a Borzoli

I carabinieri stanno indagando su un incendio appiccato stanotte a un furgone parcheggiato in via Pietro Leva, nel quartiere genovese di Borzoli, e intestato a una cooperativa di Varazze.

Il rogo è divampato intorno alle 4.30 sotto casa di un dipendente della cooperativa, un 60enne che lo utilizza quotidianamente per lavoro. A chiamare i Vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, che hanno sentito odore di fumo e notato le fiamme divampare in strada: una volte domato l’incendio, i pompieri si sono subito accorti che si era trattato con tutta probabilità di un atto doloso.

Sul posto sono dunque intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini accertando che il 60enne in passato ha già avuto problemi con le forze dell’ordine. Altre verifiche sono ora in corso per tentare di risalire agli autori del gesto.