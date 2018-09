Borzoli: incendio nell'impianto Aster, due intossicati

Due persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio che è divampato nel primo pomeriggio di lunedì in via Borzoli, nell’impianto di produzione di Aster.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 all'interno del complesso, da una latta contenente una sostanza che ha sprigionato un denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Bianca di Cornigliano e della Misericordia Fiumara, che hanno prestato le prime cure a due dipendenti dell’azienda rimasti lievemente intossicati dai fumi che si sono sprigionati. Uno dei due operai, in particolare, ha respirato i fumi mentre tentava di spegnere le fiamme con un estintore, senza riuscirci.

Le loro condizioni non sono comunque fortunatamente gravi, e dopo il controllo da parte dei soccorritori della Misericordia Fiumara non è stato disposto il trasferimento in ospedale alla luce della richiesta dei due dipendenti stessi. Presenti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, disperdere il fumo e mettere in sicurezza l’area.