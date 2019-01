Guasto alla rete idrica, niente acqua a Borzoli

Si rompe un tubo in via Borzoli, e salta l’erogazione idrica in gran parte del quartiere.

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di un guasto avvenuto sabato mattina, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie:

• Via Borzoli, fino all’altezza del civ. 41

• Via VIII società case

• Via Leonardi

• Via Pier Domenico Da Bissone

• Via Priano, fino all’altezza del civ. 4

La società ha annunciato che il servizio verrà ripristinato in serata.