Si fa scarrozzare in auto con un centinaio di dosi di cocaina, arrestato

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio dello Stato.

Il giovane è stato fermato in via Borzoli a bordo di un veicolo, dove viaggiava come passeggero, e, durante la fase dell'identificazione, fin da subito si è mostrato irrequieto, e soprattutto non collaborativo alle richieste dei militari.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 90 grammi circa di cocaina, già suddivisa in un centinaio di dosi circa. Questa mattina il 23enne è stato processato con il rito direttissimo.