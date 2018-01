Una raccolta fondi per salvare l'Angelo Azzurro Club di Borzoli

Potrebbe concludersi molto presto la storia dell'Angelo Azzurro Club di Borzoli, locale che da ormai nove anni ospita concerti e organizza serate per gli appassionati di rock (ma non solo), tra birre, cocktail, panini e hamburger.

Il messaggio dei titolari

L'annuncio è arrivato su Facebook, a diramarlo gli stessi gestori del locale: «Scriviamo il messaggio che mai avremmo voluto scrivere: c'e la forte,fortissima probabilità che quest'anno si porti via anche l'Angelo Azzurro Club e che il locale chiuda in tempi brevi, anzi brevissimi. Dopo quasi 9 anni fatti di migliaia di concerti investendo tempo, fatica, denaro, con sforzi e sacrifici purtroppo siamo arrivati alla resa dei conti. A volte un locale pieno nn vuol dire guadagno e ultimamente troppe volte abbiamo pagato dazio noi, abbiamo dato fondo a tutto ciò che potevamo, a volte facendoci aiutare da amici e genitori ma la situazione è diventata insostenibile».

L'idea della raccolta fondi

Il triste destino del locale sembra ormai segnato, a meno che non si riesca a reperire i fondi necessari a coprire le ultime spese (che ammontano a circa 6mila euro): per questo i titolari chiedono un aiuto ai soci e a chiunque abbia a cuore la sorte dell'Angelo Azzurro, con una raccolta fondi.

Lo scopo è «poter ancora sperare di passare serate insieme con la musica e il clima familiare instaurato in questi anni. Dopo tutto questo tempo fatto di passione e amore per quella che è diventata una seconda casa per noi, vi assicuriamo che non è facile in primis dover arrivare a chiedere un aiuto, ma è diventato qualcosa di cui nn possiamo più fare a meno. Ci scusiamo inoltre con tutte le band che scrivono per poter suonare da noi e nn hanno avuto risposta (questo è il motivo). Grazie comunque a tutti, amici, soci, band, per aver fatto diventare l'Angelo quello che è».

Come donare

Ecco gli estremi per effettuare donazioni:

UNICREDIT iban IT49Q 02008 01432 000100 676 436 int. Lombardo Danilo Katya Daffinoti

oppure

Postepay 4023600928500448 cod fiscale DLZCL55H51D969L int. Dalzot Claudia