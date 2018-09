Tragedia a Borzoli, 13enne precipita dalla finestra: morto sul colpo

Tragedia lunedì mattina in via Borzoli, dove un ragazzo di soli 13 anni è morto dopo essere precipitato dall'ultimo piano del palazzo in cui abita.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Al momento della caduta in casa era presente anche la madre, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. All'arrivo delle ambulanze, però, per il ragazzo non c'era purtroppo ormai più nulla da fare: la caduta dal quarto piano gli è stata fatale.

La donna, sotto choc e traumatizzata, è stata accompagnata all'ospedale. Sul posto insieme con le ambulanze anche i vigili del fuoco e le volanti della questura di Genova: dalle frammentarie informazioni che hanno raccolto i poliziotti, il ragazzino aveva litigato con la madre, una banale lite che si è trasformata in tragedia quando è uscito sul terrazzo e si è gettato nel vuoto.