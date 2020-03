Paura a Borgoratti, incendio nella notte: tre famiglie evacuate

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento al civico 2 di via Sapeto, nel quartiere genovese di Borgoratti.

Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte,e il forte odore di fumo e bruciato ha rapidamente invaso il quartiere e le zone limitrofe allarmando i residenti.

Numerosi i mezzi di soccorso intervenuti sul posto, vigili del fuoco, ambulanze della Croce Gialla, auto medica. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma per sicurezza sono state evacuate tre famiglie e quattro persone sono state portate in ospedale per un controllo e subito dimesse. La strada è stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi.

Ancora non sono chiare le cause dell’incendio, le indagini sono affidate ai vigili del fuoco. Gli appartamenti sopra e sotto quello in cui è divampato l'incendio, dichiarati inagibili, lo resteranno sino a quando non verranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza, e le famiglie devono quindi restare fuori casa.