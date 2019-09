Ubriaco, senza patente e su scooter rubato: 18enne nei guai

La scorsa notte in corso Europa la Polizia stradale ha fermato un 18enne ubriaco, senza patente e alla guida di uno scooter rubato. Il mezzo era stato rubato nel quartiere di San Martino. A insospettire gli agenti è stata l'andatura incerta del giovane.

Dalla prova con l'etilometro è emerso che il 18enne aveva 2,25 grammi/litro di alcol nel sangue, ben oltre il limite di legge. Il 18enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente e per ricettazione.

Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.