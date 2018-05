Ladri in azione a Borgoratti, colpo da 10mila euro

Colpo da 10mila euro venerdì pomeriggio in un appartamento di via Sapeto, nel quartiere genovese di Borgoratti.

I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio, quando i padroni di casa erano fuori per lavoro, e una volta dentro l’abitazione hanno razziato le stanze alla ricerca di contanti e oggetti di valore, fuggendo poi con gioielli per un valore di diverse migliaia di euro.

A scoprire il furto sono stati proprio i padroni di casa, che al loro rientro hanno trovato le stanze a soqquadro e hanno chiamato la polizia. Indagini sono adesso in corso per risalire agli autori del furto.