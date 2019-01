Allarme a Borgoratti, siringhe in strada a pochi passi dai portoni

Aghi usati e boccette vuote abbandonate a bordo strada a pochi passi dai portoni dei palazzi: succede in via Tanini, a Borgoratti, a trovarle una residente che ha subito avvisato i vicini anche attraverso il gruppo Facebook di quartiere.

«Fate attenzione soprattutto ai bambini», si legge nei commenti a corredo del post, in cui si consiglia di chiamare la Municipale per segnalare il fatto. E anche se non è certo che la siringa avvistata sia stata utilizzata per droga, si parla comunque con preoccupazione di un fenomeno innegabilmente presente da qualche mese a questa parte, e cioè l’aumento del consumo di eroina, sopratutto tra i giovanissimi.

Della questione aveva parlato anche il questore di Genova, Sergio Bracco, a fine 2018: «La preoccupante diffusone di questo stupefacente deriva in primis dal fatto che costa meno - aveva spiegato - e che viene consumata oltre che con aghi e siringhe anche in altri modi ugualmente deleteri e rischiosi. I dati a Genova parlano di aumento di arresti e denunce per spaccio, e di segnalazioni all'autorità giudiziaria per chi consuma, che è positivo. Ma sinché ci sarà mercato, e tanta gente che la usa e la compra, la situazione non può essere risolta».