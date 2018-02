«Sparatoria con feriti», arriva la polizia e non trova niente

Ieri sera intorno alle 19 è giunta al 112 una telefonata che ha allarmato gli operatori e innescato un intervento in forze della polizia, accorsa sul posto con tre volanti. Una persona ha riferito di una sparatoria a Borgoratti con feriti. Quando è stata ricontattata dalla centrale operativa della polizia, ha confermato quanto affermato in un primo momento.

Così senza esitazione tre volanti si sono precipitate sul luogo della presunta sparatoria, per fortuna non trovando nulla di quanto descritto. Sul posto è intervenuto anche il 118 e la persona che ha fatto la telefonata è stata trasferita all'ospedale San Martino, ricoverata in trattamento sanitario obbligatorio e denunciata per procurato allarme.