Incrocio Isonzo/Timavo, Campora: «Disponibile a rivedere tempi dei semafori»

Come di consueto anche il consiglio comunale di oggi è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.



Il consigliere Carmelo Casibba (Vince Genova) ha chiesto alla giunta chiarimenti su «incrocio via Timavo/via Isonzo/corso Europa: code e traffico rallentato, tempi di attesa troppo lunghi, quali soluzioni?».



La replica dell'assessore Matteo Campora: «innanzi tutto, facendo una sintesi, nel 2013 si è proceduto alla modifica dei tempi dei semafori per favorire il transito pedonale. L’obiettivo era eliminare le situazioni conflittuali per chi transitava l’incrocio a piedi rispetto ai veicoli che svoltavano, anche per porre rimedio ai numerosi incidenti che si erano verificati. Detto ciò, tutte le situazioni possono essere riesaminate e, possibilmente, migliorate. Siamo disposti - ha concluso Campora - a rivedere i tempi semaforici dell’incrocio alla luce però del medesimo standard di sicurezza».