Arrestato nei giorni scorsi per droga, trovato di nuovo con eroina

Nella tarda mattina di giovedì 7 marzo 2019 i carabinieri di quartiere della stazione di San Martino, nel transitare in via Borgoratti, hanno notato uno straniero, già arrestato nei giorni scorsi per reati inerenti gli stupefacenti, pertanto hanno deciso di fermarlo.

L'uomo, immediatamente si è dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Ancora una volta ha opposto attiva resistenza, con calci e spintoni, al fine di sottrarsi al controllo, e ha tentato di disfarsi di un involucro, che conteneva sette grammi di eroina, già suddivisa in dosi e altri cinque grammi della stessa sostanza.

In caserma, identificato in un 54enne, gravato di pregiudizi di polizia per reati specifici, nonché sottoposto al divieto di dimora in questo capoluogo, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.