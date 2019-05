Allarme a Borgoratti, cinghiali a spasso per tutto il quartiere

In città sono ormai diventati una presenza fissa, soprattutto nei quartieri collinari e nelle zone vicine al Bisagno - dove recentemente ne sono stati trovati alcuni morti o agonizzanti, forse per avvelenamento - ma a Borgoratti, negli ultimi giorni, i cinghiali sembrano essere diventati di fatto nuovi "residenti".

Decine gli avvistamenti degli ungulati in diverse vie del quartiere, da via Tanini a via Torricelli passaando per via Cadighiara, in strada, nel cortile della scuola, dal benzinaio e nei giardini: gli animali sembrano non temere minimamente l'uomo, cui sono ormai abituati, ma neppure auto e moto (tanto che una foto di un esemplare che attraversa sulle strisce, condivisa sul gruppo Facebook di quartiere, ha scatenato l'ilarità). Il che li rende di fatto pericolosi soprattutto per gli scooteristi, che potrebbero ritrovarsene uno davanti e rischiare un incidente con conseguenze anche gravi.

«Solo io ho paura all'idea di trovarmelo di fronte in scooter?», chiede appunto Silvia sui social, in risposta a una foto che mostra un grosso cinghiale attraversare la strada. E sono stati molti a ricordare la necessità di non dare cibo agli animali, proprio per evitare che continuino ad avvicinarsi ai centri abitati e temano sempre meno gli esseri umani.