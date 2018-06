Orrore a Borgoratti: cani appena nati, buttati nella spazzatura

Abbandonati come rifiuti nei bidoni della spazzatura a pochi minuti dalla nascita. Due cuccioli di cane sono stati gettati via ieri sera, mercoledì 27 giugno, a Borgoratti. È stata una ragazza, residente in via Cadighiara, ad accorgersene sentendo i muguli provenire dal bidone. La giovane ha trovato il primo cucciolino in un cassonetto e un'altra ragazza, poco distante in un altro bidone, un fratellino.

Le foto sono state postate sul gruppo Facebook la ricerca di Nash e sono state allertate le guardie della Protezione animali Liguria (Pali) con il presidente Cesare Giampaolo e Paola Buscaldi, che hanno chiamato l'Amiu per bloccare lo svuotamento dei bidoni.

Sul posto sono arrivati diversi volontari che sono riusciti a individuare la responsabile e hanno chiamato la polizia. Gli agenti in casa di una signora hanno trovato la mamma cane che stavo partorendo, ogni cucciolo nato veniva preso e buttato in un bidone diverso. La responsabile è stata denunciata per abbandono di animali e tentato animalicidio.

La mamma dei cuccioli è stata trasportata in clinica dalla Croce Gialla, a bordo dell'ambulanza ha dato alla luce un terzo cucciolo e arrivata nelle cure dei veterinai il quarto. I cuccioli sono tutti vivi. Al momento per la mamma è stato disposto il sequestro mentre per i piccoli si procederà a tempo dovuto con l'adozione.