Cade da un muretto e precipita per 5 metri, salvata dai Vigili del fuoco

Delicato intervento dei Vigili del fuoco sabato mattina in via Tanini per recuperare una donna caduta da un muretto e finita in una macchia di vegetazione sotto il livello della strada.

Il soccorso è durato quasi due ore, complice la strada stretta e a senso unico che conduce ad Apparizione: per recuperare la donna, i Vigili del fuoco hanno dovuto bloccare il traffico per sfruttare l’autoscala come “gru” e calare la barella. Alla fine sono riusciti a issarla sulla strada, dove attendeva un’ambulanza che ha accompagnato la ferita in codice giallo all’ospedale San Martino.

Stando alle prime informazioni, la donna sarebbe caduta dopo avere accusato in giramento di testa ed esseri appoggiata al muretto, piuttosto basso: pochi attimi e si sarebbe sbilanciata, cadendo per almeno 5 metri. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.