Borgoratti, escavatore trancia cavo Enel: blackout e traffico nel caos

Mattinata difficile per i residenti di Borgoratti e Apparizione, complice un guasto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in uno scavo di Enel, che ha richiesto l’apertura di un cantiere che ha fortemente appesantito il traffico.

Nella notte infatti un escavatore ha tranciato un cavo davanti al supermercato Basko, in via Posalunga: conseguenza diretta, gran parte del quartiere è rimasta al buio e da molti rubinetti ha iniziato a uscire acqua sporca, tanto che Iren ha avvisato i residenti della zona di non utilizzare l’acqua sino a quando il guasto non verrà ripristinato.

I tecnici Enel sono intervenuti sul posto subito, insieme con i vigili del fuoco (il guasto è stato preceduto da diversi scoppi che hanno preoccupato molto i residenti), ma la riparazione vera e propria è iniziata soltanto in mattinata, e in via Posalunga si sono rapidamente creati rallentamenti e code.