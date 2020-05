Accoltellamento a Borgoratti, un ferito grave

Un uomo è stato accoltellato a Borgoratti e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. È successo poco prima delle 17 di sabato 2 maggio 2020. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, ambulanza e 118.

Il fatto di sangue si sarebbe consumato fra via Torricelli e piazza Rotonda. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso. I due protagonisti della vicenda non sarebbero nuovi a liti accese.

Dopo aver ferito il rivale, l'aggressore si è barricato all'interno di un palazzo in via Torricelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo in aggiornamento.