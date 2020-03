Ladri immortalati dalle telecamere e denunciati dalla polizia

Negli ultimi giorni le volanti del commissariato San Fruttuoso hanno rintracciato e denunciato due persone, ritenute colpevoli di altrettanti furti commessi nei mesi passati ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Il primo, un ecuadoriano di 28 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato in piazzale Parenzo e denunciato per un tentato furto commesso nello scorso dicembre all'interno di un negozio di prodotti per la casa in via Donghi.

Il secondo, un tunisino di 30 anni, nella nottata del 31 gennaio scorso, approfittando di una distrazione del personale, era entrato all'interno di un panificio in zona Borgo Incrociati e si era impossessato del fondo cassa.

In entrambi i casi le gesta dei due malviventi sono state riprese dalle telecamere di video sorveglianza, particolare che ha permesso ai poliziotti di rintracciarli e denunciarli.