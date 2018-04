Deve stare lontano da Genova, arrestato in Borgo Incrociati

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, liberi dal servizio, mentre transitavano da Borgo Incrociati hanno notato uno straniero con atteggiamento sospetto.

Fermato per un controllo, identificato in un 29enne di origini tunisine, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, già sottoposto al divieto di dimora in questo Comune, è stato tratto in arresto in esecuzione a ordinanza di misura cautelare in carcere.

Il provvedimento è scaturito a seguito della violazione delle prescrizioni imposte. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.