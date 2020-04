Spaccia droga a Borgo Incrociati, fermato dopo una colluttazione

Nel corso della serata di sabato 25 aprile in via Borgo Incrociati, un giovane, dopo aver ceduto, come accertato successivamente due dosi di crack per un peso di circa 2 grammi a una casalinga 51enne genovese, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di San Martino.

Il pusher, per evitare di essere controllato, ha opposto attiva resistenza nei confronti dei carabinieri, che lo hanno bloccato dopo una colluttazione. Identificato, lo spacciatore ha dichiarato di essere minorenne, ma è stato smentito dopo gli esami radiologici e diagnostici eseguiti presso l'ospedale San Martino, dai quali è risultato avere un'età anagrafica di almeno 18 anni.

Visto che aveva ingerito alcune dosi di droghe, lo spacciatore è stato trattenuto in ospedale e ricoverato in osservazione. La droga e la somma di 100 euro sono stati sequestrati.