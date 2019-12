Colpisce con un tubo di ferro un coetaneo, giovane denunciato

I carabinieri di Busalla, al termine di una rapida attività d'indagine, hanno denunciato per lesioni personali aggravate uno studente 17enne di Crocefieschi. Quest'ultimo si sarebbe reso protagonista, insieme a un 18enne di Busalla gravato da pregiudizi di polizia per vari reati, di una colluttazione per futili motivi, avvenuta presso la stazione ferroviaria di Borgo Fornari.

Il 17enne, utilizzando un tubo di ferro, avrebbe colpito alla testa il 18enne. Quest'ultimo, poco dopo, è stato trasportato in automedica all'ospedale Villa Scassi, dove è stato giudicato guaribile in sette giorni.

L'attrezzo utilizzato per l'aggressione è stato recuperato e sequestrato.