Bomba carta contro sede della pubblica assistenza, caccia a “un’auto scura"

Una bomba carta lanciata in corsa da un’auto che i testimoni hanno visto per pochi istanti, diretta verso la sede della Croce Verde di Sestri Ponente, in via Cavalli.

È successo martedì poco prima della mezzanotte, e lo scoppio si è udito chiaramente in gran parte del quartiere spaventando i residenti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto.

Sul posto sono intervenute le volanti della questura, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti è verificato il punto in cui il petardo, esplodendo, ha lasciato un foro sull’asfalto. Chi ha assistito al fatto ha riferito agli investigatori della Digos, intervenuti con la Scientifica, che la bomba carta è stata lanciata da un’auto in corsa di colore scuro.

L’esplosione non ha fortunatamente provocato danno alla sede della publica assistenza né feriti, ma le indagini sono già partite per accertare cosa sia esattamente accaduto e individuare i responsabili.