Campo Ligure, fissata la data per la rimozione della bomba

È stata fissata la data per la messa in sicurezza della bomba, trovata nei pressi della stazione ferroviaria di Campo Ligure. Il giorno scelto è domenica 12 luglio. Per garantire la sicurezza delle operazioni il territorio è stato suddiviso in due zone, rossa e gialla.

Entro le ore 9.30 verrà completata l'evacuazione del paese. Alle 10 inizierà la bonifica, che dovrebbe concludersi in un tempo compreso fra le 2 e le 6 ore. Trovata una soluzione al problema legato all'evacuazione degli ospiti della Rsa grazie al contributo della Croce Rossa nazionale, che predisporrà un apposito ospedale da campo nell'area adiacente alla Ex Ferriera di Rossiglione.

Martedì 7 luglio è stato completato il censimento porta a porta per le famiglie non rintracciate durante i precedenti sopralluoghi. In sintesi ci sarà un 'polo sanitario' localizzato in località ex Ferriera a Rossiglione dove saranno trasportati e gestiti, in locali ben separati, gli ospiti della Rsa, della Rp e i malati domiciliari provenienti dalla zona rossa. Tutta l'area sarà completamente isolata e presidiata da personale sanitario messo a disposizione dai gestori delle strutture e dall'Asl3, nonchè presidiato dalle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Masone sarà invece allestito il punto di attesa per i cittadini che non si organizzeranno in modo autonomo nonché l'area di sosta per le autovetture da rimuovere.