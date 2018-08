Bomba d'acqua su Genova, allagamenti e piccoli smottamenti

Come atteso un sistema frontale è transitato intorno alle 20 di sabato 25 agosto 2018 sul centro della regione provocando forti temporali. La linea temporalesca si è poi spostata rapidamente verso il levante della regione dove si sono riversate forti pioggie a carattere temporalesco.

Le pioggie cadute nelle ultime ore non hanno provocato innalzamenti significativi dei corsi d'acqua. Il passaggio del fronte è accompagnato da un'inteficazione della ventilazione dai quadranti settentrionali.

In città e sulle alture si sono registrati allagamenti e piccoli smottamenti, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco come in corso Europa all'altezza di via Schiaffino dove la strada si è trasformata in un fiume per vie di alcuni tombini ostruiti. Difficile il transito anche nel sottopasso di Brin e in lungomare Canepa. Allagamenti anche nei dintorni di piazza Martinez a San Fruttuoso.

Nelle prossime ore il meteo dovrebbe migliorare. Alle 8 termina l'allerta gialla per temporali, emessa da Arpal.