Tentata rapina a Bolzaneto, giovane turista accoltellata davanti al figlio

Una turista tedesca di 24 anni è stata aggredita e accoltellata nella notte a Bolzaneto in un tentativo di rapina avvenuto la sera di Ferragosto.

La donna, nata in Germania, ma residente in Austria, e a Genova in vacanza con il figlio, ha riferito ai carabinieri intervenuti di essere stata avvicinata in via Giro del Vento da un sconosciuto di origini nordafricane che ha afferrato la borsa provando a strappargliela dal braccio. La 24enne ha resistito, e in tutta risposta il rapinatore l’ha colpita al fianco e allo stomaco con un’arma da taglio, secondo i primi accertamenti un taglierino. Tutto sotto gli occhi del figlioletto di 4 anni, poco dopo le 8 di sera.

La giovane turista ha subito chiamato il 112, e nel giro di poco tempo sul posto è arrivata un’ambulanza che l’ha accompagnata all’ospedale Villa Scassi, dove è stata immediatamente ricoverata e medicata. Rimasta in osservazione per la nottata, è stata dimessa venerdì mattina con una prognosi di 10 giorni. I carabinieri stanno adesso indagando per risalire all’identità del rapinatore, fuggito a mani vuote dopo l’aggressione.