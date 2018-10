Paga 150 euro per la Ps4 vista su internet, ma non la riceve

I carabinieri della stazione di Bolzaneto, al termine di accertamenti, hanno denunciato per truffa due 52enni di Napoli.

Nello scorso mese di gennaio, i due avevano pubblicato sul sito internet subito.it un annuncio per la vendita di una console Playstation 4 per l'importo di 150 euro, per il cui acquisto un genovese ha pagato l'intero importo, senza ricevere la merce.